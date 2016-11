Altensteig (Württ.) Blick in die Zukunft

Altensteig-Wart. Rund 500 Unternehmervertreter kann der Professor für Informatik und Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) ins Congress Centrum Wart locken. Bei Margot Käßmann letztes Jahr waren es rund 700, bei Lothar Späth einst sogar an die 1000. Eine vertane Chance für die, die nicht kamen.

Denn was Wahlster mitgebracht hatte, war ein kompetenter Blick in die Kristallkugel. Eine rare und an Aktualität und Brisanz kaum zu überbietende Vorlesung darüber, wie die "zweite Welle der Digitalisierung" – eben die "Industrie 4.0" – unsere Gesellschaft, unser Leben und die in hiesigen Breiten so wichtige Fertigungsindustrie nachhaltig verändern wird. Wahlster ist als Chef des DFKI, der größten Forschungseinrichtung dieser Art weltweit, mit seinen Wissenschaftler-Teams an vielen prominenten technologischen Entwicklungen beteiligt: das erste autonom fahrende Auto, die bekannte Spracherkennung "Siri", automatisierte, simultane Übersetzungsprogramme – immer waren Wahlster und seine Studenten federführend dabei, solche neuen Schlüsseltechnologien zu entwickeln und marktreif zu machen.

Technologien, die im Alltag längst angekommen seien. Wahlsters Botschaft an die Unternehmer aus dem Nordschwarzwald: "Deutschland ist führend bei sogenannten eingebetteten Computern", auch wenn man den Markt der Endgeräte – der Tablets, Smartphones und PCs – den Amerikanern und Asiaten überlassen musste. Aber in jedem Pkw stecken heute bis zu 100 "eingebettete Computer", in jedem Flugzeug bis zu 500, die mit ihren Sensoren und Rechnerleistungen autonome und lernende Steuer- und Überwachungsvorgänge übernähmen.