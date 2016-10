Die Black-Forest Brassband Altensteig feiert ihr 50-jähriges Bestehen am heutigen Samstag um 19.30 Uhr mit einem Konzertabend in der Eichwaldhalle. Mit dabei sind Musikgruppen aus Altensteig mit eigenen Beiträgen. Im Einzelnen sind das die Stadtkapelle, der evangelische Posaunenchor, der Liederkranz, der Projektchor der evangelischen Kirche, der Chor der methodistischen und der katholischen Heilig-Geist-Kirche, die städtische Musikschule, der Popchor "Chorus delicti", die SCC Dance Company mit einer extra einstudierten Choreografie und die Familie Vostermann. Beim anschließenden Finale stehen 100 Sänger sowie drei Orchester gemeinsam auf der Bühne. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Hammer in Altensteig. Foto: Veranstalter