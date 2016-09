Altensteig (Württ.) Biotrakt bekommt eine neue Hülle

Vier Klassen- und einige Nebenräume auf zwei Etagen untergebracht

Der über eine Brücke mit dem Hauptgebäude verbundene Bau beherbergt vier Klassenräume auf zwei Etagen sowie Nebenräume für die Unterrichtsvorbereitung. Nachdem vor einigen Jahren die Innenräume renoviert, neue Fenster eingebaut und in allen Räumen neue Technik installiert wurde, ging es nun ausschließlich um eine Maßnahme an der äußeren Gebäudehülle und am Dach.

Bereits in den Pfingstferien war hierfür am Hanggeschoss die Dämmung überall dort angebracht worden, wo sie ins Erdreich reicht. Für die Geschosse darüber waren nun die Sommerferien vorgesehen.

Die gesamte Gebäudehülle wurde mit einem Vollwärmeschutz versehen. "Die dafür verwendete Steinwolle ist nicht brennbar und erfüllt damit die Brandschutzauflagen", sagt Markus Bäuerle vom städtischen Bauamt. "Auf die Steinwolle wird dann verputzt. Der Biotrakt passt anschließend also wieder zum Hauptgebäude."

In diesem Zuge wurde auch das große Flachdach saniert. Auf die Dämmung kommt hier jedoch nicht mehr Kies wie zuvor, sondern der Biotrakt wird begrünt. Auf dem bereits eingebrachten Substrat wächst ein niedriges Gras. Die große Dachfläche habe nun zudem durch die Dämmung eine minimale Neigung, sodass das Wasser den sechs Ablaufstellen zulaufen kann. "Diese Oberfläche hat wesentliche Vorteile. Die Temperaturschwankungen im Bereich der Abdichtfolie sind viel geringer und das Klima in den Räumen darunter ist viel angenehmer, im Sommer wird es weniger heiß", sagt Bayer begeistert. Und außerdem habe man die Fläche, die durch das Gebäude versiegelt wurde als Grünfläche wieder obendrauf gesetzt.

Auch Bürgermeister Gerhard Feeß zeigt sich sehr angetan von dieser Maßnahme. "Hier wurde sehr gute Arbeit gemacht, die den Biotrakt und damit auch die ganze Schule deutlich aufwertet. Diese Investitionen in unsere Schulen sind wichtig, weil sie die Qualität der schulischen Ausbildung sichern. Für Altensteig als Schulstadt ist das ein sehr wichtiges Thema", so der Bürgermeister.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme liegen bei 310 000 Euro, wovon die Stadt im Rahmen eines Förderprogramms 130 000 Euro vom Land Baden-Württemberg erhält. Bis Anfang Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

"Die neue Dämmung wird dann auch für deutliche Ersparnisse bei den Heizkosten und somit bei der CO2-Bilanz bringen", sagt Bayer. "Das wiederum ist ein weiterer Baustein für uns als European-Energy-Award-Gemeinde in Sachen Klimaschutz."