Altensteig (Württ.) Bezirksgruppe der Bauherren behauptet sich

Zahlreiche Mitglieder der BDB-Bezirksgruppe nahmen an der Versammlung in Altensteig-Überberg teil. Vorsitzende Doris Weßling zeigte auf, dass die Bezirksgruppe Nordschwarzwald nach wie vor eine sehr aktive ist. Mit tatkräftiger Unter­stützung der Bezirksgruppenmitglieder Heike Lagger, Volker Renz und Horst Bäuerle konnten eine Frühjahrsexkursion mit Besichtigungszielen in Rottweil, Gosheim und im Donautal realisiert werden.

Eine weitere Kurzexkursion führte die Teilnehmer nach Wildberg und eine Tagesexkursion zum SWR nach Baden-Baden. Auch die Herbstexkursion war gut besucht, erstmals waren auch zwei Architekturstudentinnen dabei. Ziel waren zahlreiche Architekturprojekte vom Oberschwäbischen und bis an den Bodensee, unter anderem von namhaften Architekturbüros wie Lieb und Lieb aus Freudenstadt und Lederer Ragnars­dóttir Oei aus Stuttgart. Für ihre langjährige Treue zum Verband wurden folgende Mitglieder geehrt: Detlef Brückner aus Freudenstadt und Roland Keller aus Neuweiler (25 Jahre), Horst Bäuerle aus Freudenstadt (40) und Bruno Buggenings aus Bad Liebenzell und Helmut Kohler aus Dornhan (50).

