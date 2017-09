Altensteig (Württ.) Bettenzahl bleibt gleich

Wie Bauamtsleiterin Nadine Hentschel in der jüngsten Sitzung des Gremiums erläuterte, sei die dort ansässige De’Ignis-Klinik in den vergangenen Jahren stark gewachsen, was immer wieder durch Umnutzungsgenehmigungen ermöglicht worden sei. Bislang sei der Bereich als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Für alle Beteiligten – Stadt, Anwohner und Klinikbetreiber – sei es sinnvoll, die weitere Entwicklung des Betriebs über einen Bebauungsplan für ein Sondergebiet zu steuern. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens könnten dann die verschiedenen Konfliktthemen abgearbeitet werden.

Wie Nadine Hentschel weiter ausführte, plane die De’Ignis-Klinik keine Neubauten. Die geplante Erweiterung soll ausschließlich im vorhandenen Gebäudebestand vonstatten gehen. So sollen Doppel- in Einzelzimmer umgewandelt und Behandlungsräume verlegt werden. Eine Erhöhung der Bettenzahl sei nicht vorgesehen. Die schwierige Parkplatzsituation werde sich durch die Umsetzung der Pläne ebenfalls entspannen. Baufenster und -grenzen würden aus dem bereits geltenden Bebauungsplan übernommen.

Der Gemeinderat genehmigte den Entwurf mit drei Enthaltungen – und einem verhaltenen "Buuuh!"-Ruf von den Zuhörerrängen. Von dort hatten rund zehn Besucher die Diskussion verfolgt. Bürgermeister Gerhard Feeß erklärte, dass der Bebauungsplanentwurf nun öffentlich ausgelegt werde. Dann stehe es jedem frei, seine Einwände zu Protokoll zu geben "und das ›Buuuh!‹ mit Substanz zu untermauern".