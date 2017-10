Altensteig. Ein Zeuge teilte am frühen Samstagnachmittag der Polizei mit, dass ein ausländischer Sattelzuglenker gegen ein Metalltor der Firma Kemmler in der Altensteiger Bahnhofstraße gefahren war. Während der Anfahrt einer Streife zum Unfallort teilte dieser Zeuge mit, dass der Unfallverursacher nun weggefahren sei. Die Polizei konnte den Flüchtigen auf der B 28 zwischen Ebhausen und Rohranhalten. Neben den passenden Beschädigungen an der Zugmaschine wurde starker Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Lettland. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Um die Weiterfahrt zu verhindern, wurde sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Der Arbeitgeber des Mannes teilte mit, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Zweitschlüssels sei. Bei einer Überprüfung wurde allerdings festgestellt, dass der Sattelzug die Fahrt fortgesetzt hatte. Kräfte des Polizeireviers Herrenberg konnten den Sattelzug anhalten. Am Steuer saß erneut der 48-Jährige, abermals alkoholisiert. Erschwerend kommt hinzu, dass er ohne Führerschein seine Fahrt fortgesetzt hatte. Gegenüber den Herrenberger Polizeibeamten wurde der Fahrer beleidigend und aggressiv. Nach einer weiteren Blutentnahme wurde der 48-Jährige in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.