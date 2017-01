Altensteig (Württ.) Betriebshof bereit für Wintereinbruch

Außerdem bittet er um Verständnis, falls der von Anwohnern weggeschaufelte Schnee vor dem Haus oder der Garage wieder zugeschoben wird. "Und der Schnee sollte nicht an den Rand des Gehweges geräumt werden, damit bei Tauwetter das Wasser gut ablaufen kann." Während breite Straßen gut von großen Streufahrzeugen geräumt werden könnten, brauche man die Schmalspurfahrzeuge zum Beispiel in der Altstadt, hinter dem Rathaus und auf dem obersten, offenen Parkdeck.

Unterstützt wird der Betriebshof von fünf freien Unternehmern, die das Räumen und Streuen in den Stadtteilen Hornberg, Berneck, Wart, Spielberg, Überberg, Garrweiler und Altensteigdorf übernehmen.

Altensteig ist eine "Stäffelesstadt". Wie werden die Stufen von Schnee und Eis geräumt? Darum kümmern sich sechs Betriebshofmitarbeiter, die mit Besen und Schaufel bewaffnet in Zweierteams die wichtigsten Treppenaufgänge frei machen. Ihr Einsatzgebiet sind auch Bushaltestellen, Fußgängerüberwege und Zugänge zu öffentlichen Gebäuden.

Während auf den Hauptverbindungen und Steilstrecken im Normalfall Salz gestreut wird, verwendet der Betriebshof in Wohngebieten nach Möglichkeit Splitt und Granulat. Damit die Umwelt nicht unnötig belastet wird, haben alle Fahrzeuge digitale Streugeräte,die die Dosis kontrollieren. "So viel Salz wie nötig und so wenig wie möglich", lautet die Devise der Einsatzkräfte. Zum Schluss weist Calmbach darauf hin, dass Hausbewohner bis 7 Uhr morgens (am Sonn- und Feiertag bis 9 Uhr) ihrer Streupflicht nachgekommen sein müssen.