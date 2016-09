Altensteig (Württ.) Besucherrekord im Sommernachtskino

"Star Wars" bleibt weit hinter Erwartungen zurück

Wo viel Licht ist, gibt es auch etwas Schatten. Nachdem "Star Wars – Das Erwachen der Macht" in deutschen Lichtspielhäusern ein Kassenschlager war, hatte man erwartet, viele Eintrittskarten verkaufen zu können. 42 Besucher waren dann aber doch ein Schlag ins Kontor. Mehr erhofft hatte sich Oldenkotte auch vom Doku-Film über eine Ausnahmealpinistin und ein "wahnwitziges" Kletterabenteuer in Patagonien. Letztlich verfolgten 117 Zuschauer das Geschehen.“ im Schlossgarten.

Dass bei der Romanverfilmung "Ein Mann namens Ove" noch weniger Zuschauer (30) im Amphitheater saßen, lag wohl daran, dass es am 4. September bis Vorstellungsbeginn genieselt hatte und es empfindlich kalt war. "Einmal Wildnis und zurück" über das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Lebensstile lockte am letzten Abend noch einmal 255 Zuschauer ins Sommernachtskino.

Die Vorschau auf Filme, die an den nächsten Abenden über die Großleinwand flimmern, "hat richtig Appetit“ gemacht"“, ist Andrea Brenner von der Wirkung aufs Publikum überzeugt. Dass der Altensteiger Werbering an seine Kunden Gutscheine für ermäßigten Eintritt ausgegeben hatte, verfehlte seine Wirkung ebenfalls nicht – 174 wurden eingelöst. Außerdem seien an der Kasse 350 Zeitungsausschnitte von Anzeigen der Stadt vorgelegt worden, was ebenfalls für reduzierten Eintritt sorgte..

Eines steht heute schon fest: Auch im nächsten Jahr wird es in Altensteig wieder ein Sommernachtskino geben – und zwar vom 23. August bis zum 5. September.