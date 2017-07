Altensteig (Württ.) Besucher fiebern Begegnung entgegen

Der Verein für Hundefreunde Walddorf hat zurzeit rund 140 Mitglieder. Vorsitzender ist seit der jüngsten Hauptversammlung Markus Ratajczak. Hauptübungsbetrieb ist am Samstagnachmittag für die Welpengruppe, für Anfänger, Fortgeschrittene, Turnier- und Freizeithunde. Nächste Termine nach den Sommerferien sind am 1./2 September die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Spaichingen, am 16. September das vereinseigene Spaßturnier mit allen Gruppen, am 14 Oktober ein Turnier in Metzingen, am 15. Oktober der Freundschaftswettkampf in Wildberg und am 9. Dezember die traditionelle Adventswanderung.