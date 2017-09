Altensteig (Württ.) Besorgte Frau büßt ihren Führerschein ein

Altensteig. Eine besorgte 46-jährige Frau teilte in Altensteig am Dienstagabend über Notruf der Polizei mit, dass sie eine Bekannte seit zwei Tagen nicht mehr gesehen habe. Diese sei Zeitungsausträgerin, und die Zeitungen türmten sich vor ihrer Wohnung. Die Polizei konnte den Sachverhalt schnell klären – die Vermisste war in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Allerdings fielen den Beamten bei der Hinweisgeberin Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen auf. Da die Dame mit ihrem Personenwagen unterwegs war, testeten die Polizisten ihren Atemalkohol. Das Ergebnis bestätigte die ersten Anzeichen mit einem deutlichen Wert über 1,6 Promille. Die Frau musste zur Blutprobe mit ins Krankenhaus Nagold. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.