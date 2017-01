Altensteig (Württ.) Besenfelder Luft auf Prüfstand

Bei der Prüfung werden die bioklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse bewertet. Die Prädikatisierung richtet sich dabei nach den Vorgaben des Kurortegesetzes von Baden-Württemberg sowie den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbandes (DHV) und des Deutschen Tourismusverbandes (DTV).

Dafür sind zwei Messstandorte in Besenfeld vorgesehen – am Tannenweg und am Rathaus. Für die Prüfung ist der Deutsche Wetterdienst zuständig. Die Qualität der Luft wird ein Jahr lang gemessen und bewertet.

Im Tannenweg wird die Konzentration von Grobstaub und am Rathaus von Grobstaub, Feinstaub und Stickstoffdioxid ermittelt. In den Bestimmungen des DHV und des DTV ist festgelegt, wie hoch die Konzentrationen von Stickstoffdioxid, Grob- und Feinstaubpartikeln in der Luft in Kurorten sein dürfen.