Altensteig (Württ.) Berlinreise bringt Flüchtlingshelfern Nützliches für ihre Arbeit

"Sie setzen mit Ihrem selbstlosen Einsatz ein Zeichen der Nächstenliebe", hob der Parlamentarische Staatssekretär bei seiner Begrüßung hervor. "Die Einladung nach Berlin soll ein Ausdruck der Anerkennung sein." Das Programm der politischen Informationsfahrt war besonders anspruchsvoll und auf den Gesprächsbedarf der ehrenamtlich Aktiven hin ausgerichtet. So konnten die Helferinnen und Helfer direkt im Bundeskanzleramt mit Michael Maier-Borst eingehend die Fragen zur aktuellen Situation in der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik in allen ihren Facetten erörtern. Maier-Borst ist Leiter des Referats Flucht und Asyl im Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. So war unter anderem zu erfahren, dass in den zurückliegenden 18 Monaten so viele Gesetze zum Themenbereich Migranten und Asyl bearbeitet und verabschiedet worden sind wie noch nie zuvor. Die Helfer aus dem Nordschwarzwald nutzten auch die Gelegenheit, vom engen Mitarbeiter der Staatsministerin Aydan Özoguz Antworten auf konkrete Fragen zu Einzelschicksalen zu erhalten.

Offensichtlich gelang es dem CDU-Abgeordneten, mit der Einladung nach Berlin mehr als nur ein Dankeschön der Gesellschaft an die ehrenamtlichen Betreuer auszudrücken. Es stellte sich nämlich heraus, dass man die Akteure in anderen Gemeinden bislang kaum kannte und sich aus dieser gemeinsamen Reise heraus jetzt ein neues Netzwerk bildet. So gab es Gesprächsbedarf bis in die späten Abende, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen sowie Neues zu hören. Die Fahrtteilnehmer stimmten überein: "Diese Reise hat sich für unsere weitere Arbeit wirklich gelohnt."