Altensteig (Württ.) Bereits am frühen Morgen herrscht in der Dorfmitte reger Betrieb

Bereits am frühen Samstagmorgen herrschte in der Dorfmitte reger Betrieb. Händler aus nah und fern fuhren vor, Kuchen und Torten wurden vorbeigebracht, erste Würste und Steaks auf den Grill gelegt, Farbtuben, Scheren und Pinsel ausgepackt.

Um die Mittagszeit wimmelte es von Menschen, die nach Hemden, Hosen, Socken, Gürtel und Geldbeutel, Schmuck und Spielzeug Ausschau hielten – und nach Verpflegungsständen, um an aufgestellten Bänken und Tischen Speisen und Getränke zu genießen und mit Nebensitzern ins Gespräch zu kommen. Eine Handvoll Frauen und Männer des in alle Winde verstreuten Jahrgangs 1940, die mit Berneck Erinnerungen an die Kindergarten- oder Schulzeit verbinden, hatten sich auch in diesem Jahr an Ort und Stelle eingefunden.

Karl Bux aus Rottenburg war damit beschäftigt, vorbeigebrachte Messer, Scheren und Gartengeräte zu schleifen. Wer den Termin in Berneck versäumt hat: am 13 September ist der "Scharfmacher" beim Krämermarkt in Altensteig.