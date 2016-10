Mit Konzerten am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr in der Trinkhalle in Bad Wildbad und am Sonntag, 23. Oktober, ab 18 Uhr in der Markgrafenhalle in Altensteig wird vom Sinfonischen Blasorchester Nordschwarzwald (SBN) ein besonderes Klangerlebnis geboten. Musikalische Leiter der Projektphase sind Jürgen Charrier (Pforzheim) und Philipp Zink (Ubstadt-Weiher). Das SBN ist ein Projekt- und Benefizorchester das nun im 17. Jahr besteht. Höhepunkt jeder Projektphase sind zwei Konzerte. Mit dem Erlös werden vielfältige Projekte unterstützt. In diesem Jahr hat sich eine Zusammenarbeit mit dem Förderverein "Trinkhalle Wildbad" ergeben, der mit seinem Engagement für dieses Kulturdenkmal die kulturelle Lebendigkeit der Stadt bereichert. Mit dem Projekt "Hilfe für Nepal" des JMS Altensteig als Benefizpartner kommt der Erlös einer Institution zugute welche sich seit 2008 hauptsächlich für Waisen- und Straßenkinder in Nepal engagiert. Auf dem Programm stehen populäre Werke aus dem Bereich der Sinfonischen Blasmusik wie auch Unbekanntes und Neues.