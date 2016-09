Altensteig (Württ.) Beim Flößerfest passt alles zusammen

Einige Meter weiter zogen vier kräftige Männer einen "Rammbär" in die Höhe und ließen die dicken Seile auf Kommando los. Mit dieser Technik wurden bereits im alten Rom Pfähle in den Boden getrieben. Nächste Station auf dem Rundgang war die Heblade, mit deren Hilfe einst riesige Baumstämme verfrachtet wurden. Später hat man das Holz mit Stahlseilen und einer Winde auf Anhänger gewuchtet und mit einem Traktor (am Sonntag stand dafür ein Oldtimer Magirus von Fritz und Thomas Wiedmann aus Ehningen bei Böblingen auf der Festwiese) abtransportiert. Heute geschieht das mit Kränen und Langholzlastern – auf der Flößerwiese vorgeführt von Armin Hammann aus Grömbach

Dass man mit einer Kettensäge aus Holzblöcken Eulen, Adler und andere Skulpturen gestalten kann, demonstrierte Künstler Thomas Meyer aus Edelweiler. Werner Kallfass aus Neuweiler-Zwerenberg erklärte die Funktion eines Teuchelbohrers, mit dem früher Baumstämme zum Bau von Wasserleitungen durchlöchert wurden. Die Nagolder Holzwerkstatt hatte einen sieben Meter langen Einbaum aus Pappelholz mitgebracht. Bis zu fünf Mitfahrer konnten an der Anlegestelle einsteigen. Das Kinderfloß auf der Nagold war meistens voll besetzt.

Mit einem lauten "Jockele sperr" entschwindet das Floß

Kein Fest ohne Musik: Für gute Laune sorgte auf der mobilen Bühne das 35-köpfige Kreissenioren-Blasorchester unter Leitung von Musikdirektor Jürgen Haug aus Malmsheim. An elf Verpflegungsständen konnte man Speisen und Getränke bestellen (und als Spezialität Zwiebelkuchen aus dem Bähofen). Dafür sorgte der Altensteiger Schwarzwaldverein, zu dem die Flößerzunft Oberes Nagoldtal organisatorisch gehört.

Am Nachmittag stieg die Spannung. Wann setzt sich das 60 Meter lange, aus fünf Gestören bestehende Floß in Bewegung? Wegen des trockenen Wetters und der dadurch bedingten, geringen Wassertiefe der Nagold musste schon am Donnerstag mit dem Stauen begonnen werden.

Um 16.21 Uhr war es soweit: Die Stellfalle am historischen Baudenkmal wurde hochgezogen, das von Martin Spreng gesteuerte Floß nahm Fahrt auf, passierte unter dem Beifall der vielen Zuschauer an beiden Seiten der Nagold die Wasserrinne und entschwand mit einem letzten Schlachtruf "Jockele sperr" der Flößer in Richtung Ebhausen. Bei blauem Himmel und hohen Temperaturen wurde danach an aufgestellten Tischen und Bänken noch gemütlich zusammengesessen und weiter gefeiert.