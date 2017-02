Altensteig (Württ.) Bandbreite beeindruckt

Die drei Organisten Marco Alber, Tobias Rahne und Johannes Spyrka verstanden es in beeindruckender Weise, die vielfältigen Möglichkeiten und die ganze Bandbreite des königlichen Instruments aufzuzeigen. Mal waren es die warmen und ruhigen Töne, ausgewogen und gemäßigt, dann kam das Instrument mit klaren und kräftigen Tönen voll zur Geltung.

Auf diese Vielfalt war auch das Programm des Abends ausgerichtet. Andreas Ostheimer, Musikfachbeauftragter der Gebietskirche, erläuterte wissenswerte Details zur neuen Orgel. Diese wird mit 261 Pfeifen rein mechanisch betrieben und stellt in dieser Art den neuen Standard in Kirchen dieser Größenordnung dar.

Elisabeth Rauser und Edgar Hohmann begleiteten die organisten bei einigen Stücken mit Querflöte und Harfe oder wirkten im Duett mit, was eine Bereicherung des Abends darstellte und vom Publikum begeistert aufgenommen wurde. So präsentierten sie das "Adagio" von Telemann und "On Wings of Song" von Mendelssohn-Bartholdy und wurden für die Zugabe von den Anwesenden spontan "per Abstimmung" ausgewählt.