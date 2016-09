Altensteig (Württ.) Bäume müssen der Verkehrssicherheit weichen

Altensteig-Überberg/Simmersfeld-Ettmannsweiler. Weil der Baumbestand entlang der Landstraße zwischen Überberg und Ettmannsweiler an beiden Seiten fünf bis sieben Meter von der Straße zurückgedrängt werden soll, bleibt die Strecke bis zum Ende der Sommerferien voll gesperrt. Beim jüngsten Ortstermin mit Georg Breitkreutz, stellvertretender Bezirksleiter des Forstbezirks Nagold und Reiner Stoll, Forstrevierleiter in Ettmannsweiler, hat Bürgermeister Gerhard Feeß darauf gedrängt, den Bereich entlang der L 351 beidseitig von Bäumen zu befreien. Die breitere Ausholzung soll vor allem aus Sicherheitsgründen stattfinden. "In diesem Straßenabschnitt gibt es immer wieder Unfälle, auch mit tödlichem Ausgang. Deshalb haben wir gemeinsam mit dem Forst die Entscheidung getroffen, den Waldrand bis zu sieben Metern von der Straße abzurücken", so Bürgermeister Gerhard Feeß.

Der verstärkte Eingriff sei für die Verkehrssicherheit des Abschnittes enorm wichtig, da es auf der Landstraße bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern besonders bei Nässe und im Winter sowie bei einem hohen Verkehrsaufkommen vermehrt zu Unfällen gekommen sei. "Wir nehmen das sehr ernst und haben die Waldrandflächen vorher genau überprüft. Dabei sind wir zu dem Entschluss gekommen, Gefahrenbäume baldmöglichst zu fällen", erklärt der zuständige Revierleiter Stoll.

Diese Art der passiven Verkehrssicherheit sei im ausdrücklichen Interesse der Stadt Altensteig, heißt es aus dem Rathaus. "Sobald die Bäume ein Stück von der Straße zurückgedrängt sind, fällt einerseits mehr Licht ein und andererseits trocknet die Straße im Winter schneller ab", ergänzt Breitkreutz.