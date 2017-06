Altensteig (Württ.) "Bändelesturnier" findet Anklang

Altensteig. Zum Clubleben der Altensteiger Tennisabteilung gehört das so genannte "Bändelesturnier". Die für Spielerinnen und Spieler aller Altersklassen gedachte Veranstaltung fand bei den Mitgliedern auch dieses Jahr wieder großen Anklang. Die Organisatoren freuten sich, auch einige Tennisfreunde benachbarter Vereine begrüßen zu können. Obwohl es am Vormittag heftig zu regnen begonnen hatte, zeigten sich die tennisbegeisterten Akteure wetterfest und warteten geduldig bis der Regen nachließ. Am frühen Nachmittag konnte es endlich losgehen. Die ausgelosten Doppel gaben in den drei Runden ihr bestes, wobei der Spaßfaktor nicht zu kurz kam. Am Ende waren einige abgekämpft, andere hatten noch Lust, erneut aufzuschlagen. Alle gemeinsam genossen nach den kräftezehrenden Spielen das vorbereitete Essen und die leckeren Kuchen auf der am Abend noch sonnenbeschienenen Terrasse des Clubheims.