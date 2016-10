Der AWO-Ortsverein Altensteig hat der Katharinenhöhe in Schönwald 500 Euro gespendet. In der Nachsorgeklinik werden schwer krebs- und herzkranke Kinder mit ihren Familien versorgt und betreut. Die Verbindung hat der langjährige Calwer AWO-Kreisvorsitzende Raimund Harder (rechts, außen) hergestellt, der in Schönwald wohnt. Die Freude war groß. Die nächste Veranstaltung der AWO ist am heutigen Samstag, 15. Oktober, ein Herbstfest im Löwentreff. Nach einem gemeinsamen Abendessen spielt Dieter Schmollinger auf seinem Akkordeon volkstümliche Lieder und Schlager. Es darf getanzt, geschunkelt und mitgesungen werden. Foto: AWO