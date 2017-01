Altensteig (Württ.) AWO-Gäste tanzenins neue Jahr

In Altensteigdorf hat man das Jahr 2016 vor dem alten Schulhaus gemeinsam verabschiedet und 2017 mit einem Glas Sekt und vielen guten Wünschen begrüßt.

Hoch her ging es am Altjahrabend im Löwentreff der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Nachdem sich die Gäste – so viele waren es nach Auskunft des Vorsitzenden Ewald Frey schon lange nicht mehr – am Büffet gestärkt hatten, nahm Dieter Schmollinger sein Akkordeon in Betrieb, und es dauerte nicht lange, bis sich erste Tanzpaare zu Schlagern und volkstümlicher Musik auf dem Parkett drehten. Und an den Tischen wurde gesungen und geschunkelt. Kurt Steimle aus Wildberg trug mit heiteren Gedichten zur beschwingten Stimmung bei.

Der Löwentreff ist ab dem 9. Januar wieder montags und freitags ab 14 Uhr geöffnet. Erste Veranstaltung der AWO in diesem Jahr ist am 15. Januar der Besuch einer Theateraufführung in der Silberdistelhalle Egenhausen.