Altensteig (Württ.) Auf dem Rummelplatz hat es früh gefunkt

Gunter Schmidt erblickte 1945 in Freital bei Dresden das Licht der Welt. Mit fünf Jahren zogen die Eltern in den Westen nach Schwäbisch Hall. Dort besuchte er die Haupt- und Handelsschule, erlernte den Beruf des Krankenpflegers und arbeitete anschließend in einer psychiatrischen Klinik in Tübingen. Als das Landeskrankenhaus in Calw-Hirsau erbaut wurde, ließ er sich versetzen, absolvierte eine Zusatzausbildung zum Pflegedienstleiter, arbeitete in dieser Position in Klingenmünster (Pfalz) und zuletzt im Haus am Rödelsberg in Schopfloch.

Wegen einer Hirnblutung musste Schmidt mit 55 Jahren seine Berufstätigkeit beenden. Heute lebt der 71-Jährige mit Ehefrau Karin im eigenen Haus in Berneck. Sein Hobby ist der Garten, außerdem hat er sich ehrenamtlich viele Jahre für den VdK-Sozialverband im Kreis Calw engagiert, war Vorsitzender der Ortsverbände in Haiterbach und später in Wildberg.

Karin Schmidt ist mit vier Brüdern in Beihingen aufgewachsen. Als sie elf Jahre alt war, zog die Familie nach Nagold um. Nach der Schulzeit arbeitete sie 23 Jahre auf der Pflegestation im Haus Emmaus in Beihingen. Der glücklichen Ehe wurden drei Töchter geschenkt. Edda (49), Manuela (45) und Angelika (43) sind alle drei in Pfalzgrafenweiler verheiratet.