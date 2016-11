Altensteig (Württ.) Angela Steeb stellt aus

Einführende Worte zur Künstlerin und ihrem kreativen Schaffen richtete Sylvia Steeb an das Publikum. Sie hob die enge Verwobenheit zwischen Malerei und Musik bei Angela Steeb hervor, die sich nicht zuletzt auch darin zeigt, dass sie neben der Malerei auch selbst im Gitarrenensemble mitspielt. Steebs Kunst folgt auf den ersten Blick keiner klaren Ausrichtung, ihre Bildideen sind so vielseitig, wie das Leben selbst.

So spontan dies erscheinen mag, so zielgerichtet arbeitet sie die Kunstwerke zuerst in Skizzen aus, die ihre Vollendung schließlich auf der Leinwand finden. In ihren vorwiegend figurativ gegenständlichen Bildern spielt sie je nach Motiv und Bildaussage mit unterschiedlichen Techniken und Materialien.

Das „Altensteiger Gitarrenensemble“ mit Rainer Kloß, Thomas Früchtl, Sylvia und Angela Steeb setzte schließlich den schwungvollen Schlussakzent, an den sich noch lange, intensive Gespräche in angenehmer Atmosphäre anschlossen. Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar im Seniorenstift Am Kurgarten täglich von 9 bis 17 Uhr zu besichtigen.