Altensteig (Württ.) Anfangs befand man sich im Ausnahmezustand

Der Ausflug führte die VdK-Mitglieder im Juni nach Straßburg und im September zum Deutschen Weintor. Am Volkstrauertag wurden auf dem Altensteiger Waldfriedhof und in Simmersfeld Kränze niedergelegt, am Totensonntag in Egenhausen und Ebhausen.

Der VdK-Ortsverband sucht einen Ort für Vorstandssitzungen "und wo wir eventuell das Büromateriel lagern können", bat Ritter die Mitglieder – zurzeit sind es 343 – um Mithilfe. Auch für die Info-Kaffeenachmittage würde man aufgrund gastronomischer Veränderungen neue Räumlichkeiten suchen. Bedingung sei, dass sie barrierefrei erreichbar sind. Mit den Kommunen habe man deswegen bereits Kontakt aufgenommen. Die Presseberichte könnten ab sofort im Internet auf der VdK-Homepage aufgerufen werden. Wer 2016 den 80., 85. und 90. Geburtstag feierte, den habe man persönlich gratuliert, auch Besuche im Krankenhaus gemacht und bei Beerdigungen kondoliert.

Im kommenden Jahr wird es, laut Ritter, vier Info-Kaffeenachmittage geben sowie zwei Ausflüge – einen auf die Schwäbische Alb und einen nach Heilbronn mit Schifffahrt nach Bad Wimpfen. Neu ins Programm aufgenommen wurde am 19. Januar 2017 eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Freundeskreis der Altensteiger im Haus der Liebenzeller Gemeinschaft.

Zum Schuss ihres Rechenschaftsberichts wies die Vorsitzende darauf hin, dass der VdK-Ortsverband Altensteig 2018 sein 70-jähriges Bestehen feiern könne. Geschehen werde das "in festlichem Rahmen". Vorschläge zum Programm wurden bereits bei der Jahresabschlussfeier entgegengenommen.