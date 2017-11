Altensteig (Württ.) An erster Stelle stehen die Kinder

Altensteig-Wart. "Hilfe zur Selbsthilfe, so möchte ich den Menschen vor Ort dienen. Oftmals sind Ressourcen bereits vorhanden, doch es hapert an der Organisation und der Umsetzung", sagt Heidi Braun, "die Mitarbeiter stehen zur Verfügung, aber sie haben nicht die Ausbildungschancen gehabt, die wir hier in Deutschland genießen." Die Wendenerin reist im Januar als Entwicklungshelferin nach Uganda aus, um dort Erzieherinnen in Methodik und Didaktik der frühkindlichen Erziehung zu schulen und zu qualifizieren. Entsandt wird sie dazu von "Christliche Fachkräfte International" (CFI), einem christlichen Entwicklungsdienst mit Sitz in Stuttgart, der sich die weltweite Entwicklungszusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben hat.

Bei ihrer Tätigkeit ist Heidi Braun auf die enge Zusammenarbeit mit Einheimischen angewiesen. "Auch wenn ich nicht zum ersten Mal in Uganda sein werde, bin ich trotzdem sehr gespannt darauf, die Sprache und das Land noch besser kennenlernen zu dürfen", sagt sie. Die Vorfreude ist ihr deutlich anzumerken.

Bereits seit April nimmt sie am Vorbereitungsprogramm von CFI teil. Neben einem einwöchigen Vorbereitungsseminar in Süddeutschland wird sie sieben Wochen lang in Seminaren an der AIZ, der "Akademie für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung" in der Nähe von Bonn auf ihren Einsatz vorbereitet. Dort trifft sie auf zahlreiche weitere Entwicklungshelfer, die wie sie in den kommenden Wochen und Monaten ihren Dienst im Ausland antreten werden. In Uganda angekommen, wird sie sich in den ersten Wochen der Luganda-Sprache widmen.