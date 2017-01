Altensteig (Württ.) Amtsinhaber bekommt Konkurrenz

Joos erblickte am 6. November 1986 in Kirchheim unter Teck das Licht der Welt. Sein Vater war früher Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Spielberg/Egenhausen und anschließend Seelsorger im Kirchspiel Zwerenberg. Von 1997 bis 2006 besuchte Albrecht Joos das Christophorus-Gymnasium in Altensteig. Nach dem Abitur ließ er sich zum Fahrlehrer ausbilden und arbeitet bis heute als Angestellter in der Altensteiger Fahrschule Hartmann. Nebenberuflich ist er beim Omnibus- und Taxibetrieb Altan tätig und als Busfahrer "sowie Mädchen für alles" auf Tourneen der Christophorus-Kantorei unterwegs.

Im Altensteiger Stadtrat gehört Joos der FBV-Fraktion an. Als Vertreter des Gemeinderats sitzt der 30-Jährige im Ausschuss des Heimat- und Geschichtsvereins. Von 2001 bis 2007 leitete er die Jungschar in Zwerenberg. Seit April 2008 ist der 30-Jährige Vorstandsmitlied der VEMC (Vereinigung ehemaliger Mitglieder der Christophorus-Kantorei).

Dass seine Bewerbung zum Bürgermeister von Altensteig kein "Schnellschuss" ist, war Joos gestern beim Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten wichtig zu erwähnen. Er hoffe auf einen "sachlich geführten Wahlkampf" und eine "offene und ehrliche Diskussion" beim Austausch unterschiedlicher Argumente. Eine Rolle bei der Bewerbung habe für ihn gespielt, dass sich die Wähler am 12. Februar demokratisch für Feeß oder ihn entscheiden könnten.