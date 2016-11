Altensteig (Württ.) Am Ortseingang herrscht Eisenbahn-Nostalgie

Mitglieder der Interessensgemeinschaft Altensteigerle, zahlreiche Ehrenamtliche und Förderer, sowie Mitarbeiter der Stadt Altensteig haben sich an dem Umzug der Waggons in die Bahnhofstraße beteiligt. Beide Waggons befanden sich im Lager der "Alten Straßenmeisterei". Der Plan des Regierungspräsidiums, die Vorfahrtsregelung zur L 351 am Verkehrsknotenpunkt "Alte Straßenmeister zu ändern" sowie ein Beschluss des Altensteiger Gemeinderates aus dem Jahr 2015, haben den Umzug der Teilstrecke und der beiden Waggons an die Originalstelle in der Bahnhofstraße möglich gemacht.

Dirk Greiser vom Tiefbauamt Altensteig zeigt sich erfreut: "Der Standort passt perfekt. Nicht nur die prominente Lage am Ortseingang hat eine Rolle gespielt. Das städtische Gelände wurde auch deswegen ausgesucht, weil genau an dieser Stelle die Gleise der ehemaligen Schmalspurbahn entlang führten."

Für alle Eisenbahnfreunde geht damit ein Traum in Erfüllung. "Die Modellanlage, die nach historischem Vorbild des Altensteigerle von Mitgliedern der Interessensgemeinschaft Altensteigerle. gebaut wurde und in der Poststraße 9 in Altensteig zu sehen ist, sowie de museale Ausgestaltung der Räume, in denen sich die seit vielen Jahren geplante Original-Schauanlage befindet, werden weiter viele Besucher nach Altensteig führen", sagt Walter Köbele, zweiter Vorsitzender der Interessensgemeinschaft. Auch der SWR habe das Altensteigerle entdeckt und eine Sendung in der Serie "Eisenbahnromantik" dazu ausgestrahlt.