Altensteig (Württ.) Am lebhaftesten geht’s an der Wasserstube zu

Altensteig zeichnet sich auch durch ein besonders vielfältiges kulturelles Angebot aus. Eine Attraktion am Tag des offenen Denkmals ist das Flößerfest an der Monhardter Wasserstube, dem nach altem Vorbild aufgebauten historischen Denkmal. Alte Waldberufe stellen sich vor und als großer Höhepunkt fahren die Flößer des Oberen Nagoldtals mit einem Floß durch die "Wassergasse" der Wasserstube, einem angestauten Bereich der Nagold. Wenn um 11 Uhr ein kräftiges "Jockele sperr" ertönt, dann ist es mit der beschaulichen Idylle an der Monhardter Wasserstube vorbei. Dann beginnt das traditionelle Fest der Flößerzunft Oberes Nagoldtal mit vielen Demonstrationen alter Handwerkerkunst, zünftiger Musik und traditioneller Kulinarik.

Die Gebäude in der Poststraße 66 und 68 hatten schon so manche Nutzung – von der Hufschmiede bis zur Reinigung. In der heute dort beheimateten "Kunsthalle Altensteig" stellen Dutzende Künstler ihre Werke aus.

"Auf der alten Sandsteinesse wird geschmiedet"

Am Tag des offenen Denkmals öffnet Kunsthallen-Macher Hermann Unsöld von 11.30 bis 18 Uhr die Türen für Besucher. Neben der Kunstausstellung, der Werkstatt und der Terrasse, bekommen die Besucher zahlreiche Skulpturen, Metallplastiken, Holzfiguren und Bilder – und speziell an diesem Tag auch traditionelle Handwerksvorführungen zu sehen. "Auf der alten Sandsteinesse wird am Sonntag geschmiedet wie in alten Zeiten", kündigt Unsöld an.Der ehemalige Stadtbaumeister führt interessierte Gäste durch die Kunsthalle und präsentiert die verschiedensten Kunstobjekte. Bei gutem Wetter kann man es sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen auf der Terrasse an der Nagold gut gehen lassen und miteinander ins Gespräch kommen.

Im 13. Jahrhundert als Schutzburg gebaut, thront das Alte Schloss wie eine Krone über den Fachwerkhäusern der Altensteiger Altstadt. Die vollständig erhaltene Anlage beheimatet heute ein eindrucksvolles Heimat- und Geschichtsmuseum, in dem zu Weihnachten jeweils thematisch eine Sonderausstellung stattfindet. In den fünf Stockwerken des Wohnturmes und in den beiden Wehrtürmen "Himmel" und "Hölle" wird Geschichte anhand vielfältiger Ausstellungsstücke lebendig präsentiert Mit seinem alemannischen und fränkischen Fachwerk bildet das Haus selbst das wertvollste Exponat. Mitglieder des Heimat- und Geschichtsvereins begleiten an diesem Tag Besucherinnen und Besucher bei einer Führung um 14 Uhr durch das Museum. Das Museum ist am 11. September von 14 bis 17 Uhr geöffnet und kann auch auf eigene Faust erkundet werden.