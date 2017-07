Altensteig (Württ.) Altensteiger Talente treten bei "Heimspiel" auf

Nach ihrem Abitur am CGA im Jahr 2013 absolvierte Lea Kirn ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Sport in Heidelberg. Während dieser Zeit fasste sie den Entschluss, ihre Hobbys Sport, Bewegung und Musik zum Beruf zu machen, und begann 2014 eine dreijährige Doppelausbildung zur Musicaldarstellerin und Schauspielerin in Stuttgart. Diese wird sie Ende Juli 2017 abgeschlossen haben.

Schon während ihrer Ausbildung stand sie auf verschiedensten Bühnen, unter anderem wurde sie am Badischen Staatstheater Karlsruhe für "Monty Python’s Spamalot" und "Die GoldbergVariationen" engagiert. Im Musical "Ludwig²" im Festspielhaus Füssen verkörperte sie im Sommer 2016 das Kindermädchen Sybille Meilhaus und war auch schulintern in verschiedenen Produktionen zu erleben, beispielsweise im Schauspielstück "Die Liebenden in der Untergrundbahn" oder in "Little Women – Das Musical" in der Rolle der Meg March. Besondere Erlebnisse während ihrer Ausbildungszeit waren sicher auch die Tour der Turn-Gala "Dreams", welche Lea als Tänzerin begleitete, sowie das Kennenlernen der Arbeit vor der Kamera – egal ob als Darstellerin für Formate wie "Fahr mal hin!" des SWR oder Kurz- und Spielfilmprojekte.

Geigerin Geneva Schall ist in Altensteig aufgewachsen und erhielt dort ihren ersten Geigenunterricht bei Renate Harr. Im März 2015 wurde sie als Jungstudentin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in der Klasse von Anke Dill aufgenommen und setzte das Geigenstudium im Oktober 2016 nach ihrem Abitur am CGA dort fort. Schall ist in Altensteig und der Region von zahlreichen Auftritten mit dem Jugendsinfonieorchester, dem Landesjugendbarockorchester und weiteren Ensembles bekannt. Begleitet wird sie von Tobias Hauser.