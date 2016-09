Altensteig (Württ.) Altensteiger Firma investiert im Kosovo

Was den Bundestagsabgeordneten besonders überzeugt hat: "Im Kosovo kann man zwischenzeitlich auch Qualität", sagte Fuchtel, nachdem ihm Arben Kelmendi, Michael Fijacko und Oleg Stark von ihren Erfolgen berichtet hatten.

Die Nachfrage sei inzwischen so groß, dass sich der gebürtige Kosovare Kelmendi mit einer weiteren Investition in Millionenhöhe in seiner Heimat befasst. Die Möbel seiner Firma Schwarzwald Massivholz werden bislang hauptsächlich über Internetplattformen durch die Vertriebsgesellschaft Schwaben verkauft, die in Altensteig ihren Sitz hat. "Das ist erfreulicherweise nicht das einzige Projekt", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der kürzlich im Blick auf Maßnahmen zur Verbesserung der Startbedingungen für Rückkehrer in mehreren Ländern des Balkans unterwegs war.

"Jede einzelne solcher Aktivitäten zeigt den Menschen auf dem Balkan, dass der Aufbau möglich ist", betonte Fuchtel. So werde den Menschen Mut gemacht, im Land selbst etwas aufzubauen. Dazu gehöre ebenso der Einsatz der Instrumente der KfW-Förderbank. "Solche gewerblichen Investitionen ermöglichen auch den Aufbau dualer Ausbildung", verdeutlichte Hans-Joachim Fuchtel das Gesamtspektrum. Die Jugendarbeitslosigkeit liege im Kosovo bei 75 Prozent. Auch dazu leisteten die drei Unternehmer wertvolle Aufbauhilfe. "Das sind die Mosaiksteine die wir zusammenfügen müssen", zeigte Fuchtel den Weg auf, um auf dem Balkan neue Perspektiven zu schaffen.