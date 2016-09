Altensteig (Württ.) Altensteiger DRK ehrt Kurt Brenner für 100 Blutspenden

25-mal haben in der Kernstadt Jochen Holzäpfel, Brigitte Koppenhöfer und Joachim Koppenhöfer, in Wart Martin Baumann, Jens Baumann und Gert Eimert Konserven gefüllt, in Walddorf waren das Sabrina Vogel, in Spielberg Gudrun Kalmbach und in Altensteigdorf Andrea Fuhrmann.

Zehnmal auf den Weg gemacht haben sich aus Altensteig Jasmin Pfeiffer, Luis Ferreira Borges, Heiner Möckel, Maren und Britta Seifert, aus Wart Dirk Baumann, Diana Hamann und Robert Kania, aus Walddorf Markus Kaupp, Kevin Großmann und Julia Jakob, aus Überberg Urs Kaiser und Sarah Scholz, aus Spielberg Jürgen Rist und aus Altensteigdorf Jonathan McMiken.

Der DRK-Ortsverband Altensteig zählt zurzeit 28 Aktive, 30 Helfer, vier Ärzte, drei Übungsleiterinnen, 55 Schulsanitäter und 872 Fördermitglieder. Vorsitzender ist Hans Wurster aus Nagold. Die nächsten Einsätze sind Blutspendeaktionen am Dienstag, 27. September, im Simmersfelder Büttnerhaus und am Montag, 14. November, in der Altensteiger Markgrafenhalle. Beim Weihnachtsmarkt in der Altstadt leistet die Ortsgruppe erneut den Sanitätsdienst.