Altensteig (Württ.) Altensteig stimmt im Februar ab

Der Gemeinderat legte außerdem fest, dass am Freitag, 27. Januar, in der Eichwaldhalle eine offizielle Kandidatenvorstellung stattfinden soll. Die Modalitäten dafür soll der Gemeindewahlausschuss festlegen. Veranstaltungen von Wahlbewerbern werden in städtischen Räumen generell ausgeschlossen. Ausnahmen werden nur in Hornberg und Altensteigdorf gemacht, wo keine öffentlichen Gasthäuser oder geeignete Vereinslokalitäten zur Verfügung stehen.