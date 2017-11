Altensteig (Württ.) Altensteig feiert erstmals das Ehrenamt

"Überraschungsgast" des Abends war der Kabarettist Thomas Schreckenberger. Er hat in Altensteig neun Jahre als Realschullehrer unterrichtet, bevor er sich mit großem Erfolg neu orientierte. Was einen Schwaben ausmacht? "Was sich bewegt, wird gegrüßt und was sich nicht bewegt, wird geputzt". Schreckenberger parodierte unnachahmlich in Aussprache und Gestik frühere und heutige Größen der Politik, des Sports und der Literatur, kann zum Beispiel verstehen, dass Horst Seehofer "aus persönlichen Gründen gegen einen Familiennachzug ist". Im zweiten Teil glossierte er Tücken und Absurditäten des Alltags, wenn einem zum Beispiel die Wetter-App auf dem Smartphone bestätigen muss, dass es beim Blick aus dem Fenster tatsächlich regnet und eine Gefühls-App sagt, wie es einem gerade geht, dass man auf dem Weg in den Urlaub auf halber Strecke umkehren muss, weil die Kinder vergessen wurden. Das Publikum amüsierte sich königlich. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem reichhaltigen Abendessen in Buffetform.