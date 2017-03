Altensteig (Württ.) Als Zuhörer bleibt Frankholz dabei

Reinhard Kafka ist Geschäftsführer der evangelischen Erwachsenenbildung Nördlicher Schwarzwald mit Sitz in Calw. Er blickte in seiner Ansprache auf die Anfänge der Montagsakademie zurück. Nach 20 Jahren mit insgesamt 195 Veranstaltungen und 5000 Besuchern zog er eine positive Bilanz. Frankholz habe am Erfolg großen Anteil, auch weil er bei der Themenauswahl darauf Wert legte "nicht im religiösen Bereich hängenzubleiben". So habe man zum Beispiel für einen Vortrag den Dübel-Erfinder und Chef einer Weltfirma, Arthur Fischer aus Tumlingen, eingeladen und die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin.

Die ökumenisch angelegte Reihe "war konzeptionell durchdacht, nie flach und banal", verlas der katholische Bildungsreferent Hans-Joachim Remmert einen Brief seines Vorgängers Christoph Schmidt. Das sei auch ein Verdienst des inzwischen 86-jährigen Altensteiger Gymnasiallehrers gewesen.

Remmert - der am Montag, 3. April, den nächsten Vortrag im katholischen Gemeindehaus Altensteig mit der Überschrift "Das zerschnittene Tischtuch des Abendmahls" halten wird – überreichte zum Schluss ein Buch. Durch den Nachmittag führte mit launigen Worten Angelika Borrmann. Der Nachfolger von Frankholz, der der Montagakademie auch in Zukunft als Zuhörer verbunden bleiben will, steht mit Klaus Müller vom Christophorus-Gymnasium Altensteig bereits fest.