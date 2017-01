Altensteig (Württ.) Alle drei zugelassen

Da der Gemeinderat bereits beschlossen hat, dass am Samstag, 27. Januar, ab 19 Uhr eine öffentliche Kandidatenvorstellung in der Eichwaldhalle stattfinden soll, musste der Ausschuss lediglich noch Details festlegen. Zum Versammlungsleiter wurde Uwe Seeger bestimmt, des Weiteren legte das Gremium fest, dass jedem Kandidaten 20 Minuten Redezeit zustehen und weitere 20 Minuten, um sich Fragen der Zuhörer zu stellen. Auftreten sollen die Bewerber in der Reihenfolge, in der sie ihre Unterlagen eingereicht haben – zuerst der Amtsinhaber, Bürgermeister Gerhard Feeß, dann der Vertreter der Nein!-Partei, Steven Hoffmann, und schließlich FBV-Stadtrat Albrecht Joos.

"Dann sind wir früher fertig", beantwortete Uwe Seeger die Frage, was geschieht, falls ein Bewerber nicht zur Kandidatenvorstellung antritt. Das eventuell frei werdende Zeitfenster auf die anderen Redner zu verteilen, hielt er nicht für geboten – "man kann sich ja auch im Anschluss noch im Foyer unterhalten".