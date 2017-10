Altensteig (Württ.) 99 Urkunden und Anstecknadeln

Sie hat zusammen mit ihrer Tochter Simone und in Simmersfeld zusätzlich unterstützt von Thomas Grießing die 15 Übungseinheiten geleitet. Getestet wurden Ausdauer (Laufen, Schwimmen, Radfahren), Kraft (Kugelstoßen, Standweitsprung, Bodenübung, Medizinballwurf), Schnelligkeit (30-Meter-Lauf, 25 Meter Schwimmen, Geräteturnen) und Koordination (Hoch- und Weitsprung, Seilspingen, Schleuderball-Weitwurf, Geräteturnen am Schwebebalken).

Trainiert wurde am Mittwoch im Altensteiger Markgrafenstadion und am Freitag auf dem Sportplatz in Simmersfeld.

Am Rande der Abschlussveranstaltung berichtete Renate Lehmann, die den Sportabzeichenwettbewerb der TSV-Turnabteilung zum 37. Mal hauptverantwortlich organisiert hat, von einer amüsanten Begebenheit.

Beim Kugelstoßen im Markgrafenstadion sei das sieben Kilogramm schwere Sportgerät im dichten Gestrüpp gelandet und konnte erst wieder eingesetzt werden, als Teilnehmer Hermann Unsöld nach Hause gelaufen sei, mit einer Heckenschere zurückkehrte und sich an die Arbeit machte.

Bei der Ehrung wurde darauf hingewiesen, dass einige Krankenkassen die erbrachten Leistungen mit Bonuspunkten honorieren.