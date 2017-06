Unter Leitung von Hans Lutz aus Pfalzgrafenweiler wurde 1955 mit 15 Männern die Probenarbeit wieder aufgenommen. Von 1966 bis 1968 schwang Kurt Zepperitz den Taktstock, dann übernahm Martin Theurer die Leitung. Er baute die Kapelle zu einem weitbekannten Tanz- und Stimmungsorchester aus. Und Vorsitzender Fritz Bühler organisierte Konzertreisen ins Ausland (Amerika, England, Frankreich, Österreich und Italien). Höhepunkte waren unter anderem die Teilnahme an der Steuben-Parade in New York City und ein Gastspiel in der Londoner Wembley-Arena, die Grüne Woche in Berlin und im letzten Jahr der Auftritt beim Schützenfest in Hannover. In den 70er-Jahren etablierte sich eine vereinseigene Volkstanzgruppe.

Als musikalischer Botschafter Altensteigs wurde das Blasorchester mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet. Sieben Vorstände und zwölf Dirigenten hatten in den zurückliegenden 90 Jahren das Sagen. Zurzeit besteht die Trachtenkapelle aus 35 Aktiven und 26 Jungmusikern – neun Kinder spielen Blockflöte und 17 ein weiterführendes Instrument.

Hans Joachim Fuchtel ist nicht nur parlamentarischer Staatssekretär, sondern auch Vorsitzender von 34 Blasmusikvereinen im Kreis Calw. In dieser Funktion überbrachte er Glückwünsche und zeigte sich erfreut, dass die Zahl der Aktiven in Spielberg nicht abgenommen habe und die Qualität nach wie vor sehr hoch sei. Blasorchester würden sich generell über Spät- und Wiedereinsteiger freuen und wenn Eltern mit Kindern gemeinsam ein Instrument lernen. Dankbar ist Fuchtel, das die Landesregierung bis zum Jahr 2020 Millionen Euro für eine württembergische Blasmusik-Akademie in Plochingen zur Verfügung stellen werde.

Suche nach geeigneten Lagerflächen

Für Ortsvorsteher Karl Heinz Dressle, der früher selbst im Spielberger Orchester mitspielte, ist ein hohes musikalisches Niveau der Kapelle nur durch eine qualifizierte und konsequente Ausbildung zu erreichen. Nach dem Abbruch des alten Probengebäudes hätten die Musiker im neuen Schulhaus ausreichend Platz für ihre Proben.

Jetzt müsse man nur noch Ausschau nach Lagerflächen halten. Hans Doll übermittelte Grüße von Bürgermeister Gerhard Feeß und überreichte Bohnet einen Geschenkkorb.

Im Namen aller ortsansässigen Vereine und Gruppen gratulierte Monika Schlecht von den Sportfreunden zum Jubiläum und überreichte vom gespendeten Geld einen Gutschein zum Kauf von Noten in der Hoffnung, bereits beim Weihnachtskonzert 2017 etwas daraus zu hören. Für Pfarrer Ulrich Holland spielt die Trachtenkapelle Spielberg nicht nur zur Freude der Menschen, sondern bei kirchlichen Veranstaltungen "auch zur Ehre Gottes".

In einer von Thomas Bauer zusammengestellten Bilderschau wurde das rege Vereinsleben in den zurückliegenden 90 Jahren deutlich. Der Jubilar unterhielt die Festbesucher unter anderem mit "The Power of Love". Der Schlussbeifall war so stark und langanhaltend, dass die Kapelle selbst an diesem Abend nicht um zwei Zugaben herumkam, bevor zu einem Imbiss eingeladen wurde.