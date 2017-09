Altensteig (Württ.) 50 Kinder beweisen Spürsinn

Es ging actionreich zu. Egal ob bei der rätselhaften Nachtwanderung, der abenteuerlichen Wanderung nach Hornberg oder dem an das Brettspiel angelehnte Geländespiel im Zentrum von Altensteig – die Kinder waren als Detektive gefordert und machten einen richtig guten Job. Schnell wurde entdeckt, dass es bei der Suche nach Mister X um keinen berüchtigten Verbrecher, sondern um Jesus Christus ging. Gemeinsam wurden Strategien entwickelt, um ihn nicht aus den Augen zu lassen, sondern als besten Freund an der Seite zu haben.

Am Nachmittag konnten verschiedene Workshops besucht werden, in denen die Kinder lernten, wie man früher Fußbälle bastelte, wie Taschen bedruckt werden können oder der Parcours, bei dem man seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnte, zu bewältigen ist.

Nach fünfkurzweiligen Tagen endete das Camp mit dem Ausblick auf das kommende Jahr, in dem das Sommer-Kids-Camp das Thema "Zirkus" wieder aufgreifen wird. Andrea Knauß, die verantwortliche Kinderreferentin des JMS, war nach der Campwoche restlos begeistert: "Wir hatten mit den Kids so unwahrscheinlich viel Spaß – da sind so viele Goldschätze dabei, die wir gerne eine Woche auf der Suche nach Mister X begleitet haben."