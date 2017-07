Altensteig (Württ.) 400 weiße Ballons steigen in den Nachthimmel

Eröffnet wurde das Jubiläumskonzert vom Bläserorchester (Mitglieder der Stadtkapelle, des Posaunenchors und der Black-Forest-Brassband) unter Leitung von Musikdirekor Josef Stritt mit "A Sunrise Impression" von Jan de Haan. Das Keyboardensemble von Christian Platschko gefiel mit drei schnellen Nummern, besonders gut kamen beim Publikum "Rock me Amadeus" von Falco und "Every Breath you take" von The Police an.

Eine Augenweide waren die Auftritte der Balletttänzerinnen. Unter Leitung von Svenja Ferl tanzten Kinder in mintgrünem Umhang nach dem Song "Let it go" aus der "Eiskönigin" und anschließend die Ballettgruppe einen Ausschnitt aus "Die fabelhafte Welt der Amélie" nach der Filmmusik von Yann Tiersen. Die Kidsdance-AG hatte "Spread Love" geprobt, und Evelin Flaig stand als "Zuckerfee" allein auf der Bühne.

Die in der Champions-League (Originalton von Norbert Weiser beim Festakt) spielende – besser: singende – Christophorus-Kantorei trat unter Leitung von Michael Nonnenmann mit einem Lied aus der Slowakei ("Prsi, Prsi"), dem philippinischen "Kruhay" und einem "Quodlibet" ("Wie es beliebt") ins Rampenlicht.