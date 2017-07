Altensteig (Württ.) 36 Seiten halten Langeweile in Schach

Altensteig. "Die meisten Veranstalter vom vergangenen Jahr machen wieder mit", zeigt sich Annegret Bösch vom Vorbereitungskreis dankbar. Bei einigen "Wackelkandidaten" habe man allerdings Überzeugungsarbeit leisten müssen, um ein attraktives Programm auf die Beine stellen zu können.

36 Seiten umfasst die Broschüre, die am Freitag dieser Woche in einer Auflage von 3000 Stück an Schulen, Rathäusern und im Altensteiger Jugendhaus verteilt werden. Was in den einzelnen Kommunen stattfindet, ist an unterschiedlichen Farben im Heft ersichtlich und kann folglich schnell aufgeschlagen werden.

"Wer in Altensteig wohnt, darf aber genausogut an einer Veranstaltung in Ebhausen, Egenhausen oder Simmersfeld teilnehmen" stellt Christa Haizmann-Brosck vom städtischen Kulturamt klar. Sie zeichnet federführend für die Organisation verantwortlich.