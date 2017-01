35 Kinder wagten mit der Altensteiger Skizunft bei besten Schneebedingungen am Skihang in Kaltenbronn ihre ersten Versuche auf Skiern und Snowboards wagen. Das geschulte Team betreute die Kinder gekonnt, so dass am Ende des Kurses alle an den großen Lift und selbstständig die lange Piste hinunterfahren durften. Zur Stärkung gab es in der Skihütte der Skizunft Altensteig Kinderpunsch und Hotdogs. Als nächstes ist am 28. und 29. Januar ein "Purzlerkurs" für drei- bis sechsjährige Anfänger in Simmersfeld geplant. Anmeldungen nimmt Schuh und Sport Wenz unter Telefon 07453/62 44 entgegen. Dort gibt es auch weitere Informationen. Foto: Skizunft