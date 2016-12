Altensteig (Württ.) 28 Kinder führen Mini-Musical auf

Aber dazu benötigt man Geld. Im Portemonnaie von Hansi herrscht gähnende Leere. Trotzdem geht er mit auf den Weihnachtsmarkt, trifft auf ein Mädchen, das ihm einen üblen Ratschlag gibt: "Dann kauf doch einfach ohne Geld ein." Hansi ässt ein Windlicht in der Jackentasche verschwinden. Dabei wird er entdeckt und flüchtet. Vor einem Drehorgelspieler bleibt er stehen. Der sagt ihm auf den Kopf zu, dass er ein Dieb ist und überreicht ihm ein Buch – unter der Bedingung, dass Hansi das Windlicht zurückgibt. Als die Familie am Heiligen Abend zusammensitzt und sich alle Augen auf den Jungen richten, sagt er kein Gedicht auf, sondern überreicht eine Bibel. Abfällige Bemerkungen bleiben aus. Hansi fühlt sich befreit.

Eine Stunde lang sangen und erzählten 28 Jungen und Mädchen mit Begeisterung und Hingabe vor rund 250 Zuhörern in der Johanneskirche. Nach der Aufführung setzte sich Ronja Dietsch ans Klavier, und die Mini-Musical-Singers stimmten ein Schlusslied an. Sie wurden ebenso wie die Leiterinnen mit einem Geschenk verabschiedet – "als Dank für die Botschaft", betonte Pfarrer Gerolf Krückels.

Bei Weihnachten komme es nach seinen Worten nicht darauf an, ein perfektes Fest zu organisieren und Rituale zu pflegen, sondern sich in Erinnerung zu rufen, dass vor mehr als 2000 Jahren Jesus, "der Friedensstifter" geboren worden sei. Bereits zum 16. Mal wurde in der Walddorfer Johanneskirche ein Mini-Musical aufgeführt. Die Leiterinnen waren auch diesmal angetan, wie viele Kinder sich bereits zur ersten Probe einfanden.