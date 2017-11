Altensteig Weihnachtsmarkt: Erste Hütten stehen schon

Nach dem Kirchgang lädt der Altensteiger Posaunenchor am ersten Advent um 11.30 vor dem Gotteshaus zum Liederblasen ein, dann macht sich eine Schulklasse aus Bourg St. Maurice für ihren Auftritt fertig. Das Unterhaltungsprogramm endet gegen 17.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag beschenkt Nikolaus "Martin" jeweils ab 15 Uhr die jüngsten Besucher.

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Weihnachtsmarkt wieder besondere Angebote, wie das Kerzenziehen und Stockbrotbacken am Stand der Royal Rangers, Drechselvorführungen und Schmiedearbeiten im Schlosshof, das Schnaps-Schaubrennen in der Kirchstraße und Holzschnitzereien am Stand von Uwe Thaler. Ab 18 Uhr lodert im Schlossgarten an allen drei Tagen das Lagerfeuer der Tälemer Fackler. In einer Nische der Paulusstraße kann eine Krippe mit Josef, Maria, dem Jesuskind und lebenden Tieren angeschaut werden. Die Kleinkindgruppe "Purzeltreff" lädt zum Kasperltheater im Lichthof des Neuen Schlosses ein, und beim früheren Gasthaus Rössle dreht sich das Kinderkarussell.

In der Stadtkirche musizieren am Freitagabend um 19 Uhr die Stadtkapelle Altensteig unter Leitung von Josef Stritt – erstmals mit dabei sind sechs Jungbläser – und der Chor der Altensteiger Markgrafenschule, dirigiert von Johanna May. An gleicher Stelle gibt das Altensteiger Kammerorchester am Samstagabend um 19.30 Uhr ein Konzert mit "echten Raritäten" heißt es in der Vorankündigung. Solisten sind Chaehong Lim (Gitarre) aus Südkorea und seine japanische Frau Izumi Fujii ((Violincello) Der Eintritt ist sowohl am Freitag als auch am Samstag frei.

Geöffnet hat an allen drei Tagen die Weihnachtsausstellung im Altensteiger Schlossmuseum, die Modellanlage der Schmalspurbahn "Altensteigerle" in der Poststraße ist in Betrieb, und in der Altensteiger Kunsthalle kann man seinen Blick über Gemälde und Installationen schweifen lassen.

Wenn das Wetter mitspielt, werden zigtausend Besucher die Straßen der Altensteiger Altstadt vor der stimmungsvollen Kulisse der mittelalterlichen Burg bevölkern. Parkplätze gibt es in großer Zahl in der Unterstadt - jetzt auch auf dem Gelände des abgerissenen Evangelischen Gemeindehauses in der Rosenstraße.