Altensteig Weihnachtsmarkt beliebter den je

Jedes Jahr am ersten Adventswochenende liegt ein besonderer Zauber über der romantischen Altstadt. In geschmückten Hütten hängen Christbaumkugeln, Weihnachtssterne und vergoldete Engel, liegen selbst gestrickte Socken, Wollmützen, Karten und Bücher, handgearbeiteter Schmuck, es duftet nach Glühwein, Bratwürsten und heißen Maronen.

Am Stand der Royal Rangers konnte man diesmal Kerzen ziehen und am offenen Feuer Stockbrot backen, Holzbildhauer Uwe Thaler schnitzte im Schlosshof Figuren. Umlagert waren die Vorführungen von Drechsler Kurt Huss und Schnapsbrenner Georg Halter. In der Feldschmiede wurden mit dem Hammer auf dem Amboss glühende Eisen geformt. Das Spinnrad von Ulrike Kollmar war im Dauerbetrieb.

An allen drei Tagen erklang Musik auf den Bühnen vor der Evangelischen Stadtkirche, am Alten Rathaus und unterwegs von kleinen Straßenmusikanten, die auf "milde Gaben" der vielen Marktbesucher hofften. Die Bläsersinfonietta der Städtischen Musikschule eröffnete am Samstag unter Leitung von Wolfgang Mücke das Programm, die Christophorus-Kantorei sang besinnliche und der Popchor schwungvolle Lieder, die Black-Forest-Brassband setzte am Abend den Schlusspunkt. Der Sonntag wurde mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche eröffnet. Anschließend ging es Schlag auf Schlag weiter mit Musikbeiträgen, Tänzen der Square Miners aus Neubulach und neuen Liedern von Songwriter Joshua Schwab.