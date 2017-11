Altensteig Tunnel als Nistplatz für Fledermäuse?

Altensteig - Der Abbruch des Gasthauses "Goldener Stern" in der Altensteiger Poststraße ist so gut wie abgeschlossen. Beim Abriss hat man ein Loch im Hang entdeckt. Der Eingang wurde aus Sicherheitsgründen mit Brettern verschlossen. "Was verbirgt sich dahinter?", wollte ein Gemeinderat in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wissen. Nach Auskunft von Hochbauamtsleiter Andreas Bayer ein rund 15 Meter langer Tunnel. Zurzeit werde geprüft, ob er sich als möglicher Nistplatz für Fledermäuse eignet.