Altensteig Schüler dürfen mit 440-PS-Porsche üben

Das Schöne daran: Sie dürfen an dem funkelnagelneuen Achtzylinder-Sportwagen (440 PS, Spitzengeschwindigkeit 288 Stundenkilometer, Neupreis 120.000 Euro) aus dem Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach zwei Jahre lang zu Übungszwecken herumschrauben und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Das könnte sich bei einer späteren Bewerbung für einen Beruf im Kraftfahrzeughandwerk als Vorteil erweisen.

"Mit dem Porsche dürft ihr alles machen, nur nicht fahren", schmunzelten Thomas May und Klaus Ramsaier bei der Übergabe. Ein wenig stolz sind die Rektoren der Altensteiger Werkrealschule und der Friedrich-Boysen-Realschule schon über das Angebot und die Bevorzugung gegenüber anderen Schulen im Land durch die schwäbischen Sportwagenbauer.

"Die Teilnahme in der AG ist heiß begehrt", weiß May. Jedes Jahr würden sich bei ihm mehr als 40 Hauptschüler melden, aus Platzgründen könnten allerdings nur zwei Kleingruppen gebildet werden – "zurzeit sind auch zwei Mädchen dabei." Treffpunkt für die Siebt- bis Neuntklässler ist immer am Montag und Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr. Die Altensteiger Friedrich-Boysen-Realschule bietet ebenfalls für die sechsten Klassen eine solche AG an.