Altensteig Outdoor-Park verspricht "Action pur"

Mit dem Kauf des 2676 Quadratmeter großen Geländes und der Vergabe des Planungsauftrags an das Architekturbüro Hauser und Partner hat der 25-Jährige Dennis Roos bereits die ersten Schritte für seine "Eventmeile 1" – so der offizielle Name – eingeleitet.

Seit 2012 bietet Roos Freizeitaktivitäten in frischer Luft an. Anfangs hat er Firmenmitarbeiter, die in der Pfrondorfer Mühle tagten, im Rahmenprogramm "bespaßt" und auch Privatgruppen. Inzwischen hat er die Geschäftsidee weiter ausgebaut.

Nach der Schulzeit absolvierte der Wildberger eine Ausbildung zum Restaurantfachmann, erwarb in einem viermonatigen Kurs die Zusatzqualifikation als Barkeeper, arbeitete im Hotel Schwanen in Kälberbronn und als Chef de Rang im Sporthotel Aramis in Nebringen, hat nach zwei Jahren Vollzeitunterricht in Stuttgart die Prüfung zum Hotelbetriebswirt bestanden und eine Eventagentur eröffnet.