Altensteig Neue Aufgaben für das Jugendhaus

Wie Hauptamtsleiter Thomas Bräuning dem Gemeinderat erklärte, obliegt dem Altensteiger Jugendhaus bereits der offene Treff mit seinen Angeboten sowie die verlässliche Freitagnachmittags- und Ferienbetreuung für Grundschüler. Nachdem die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Altensteig nicht genehmigt worden ist, soll nun ein optionales Nachmittagsbetreuungsangebot für Werkreal- und Realschüler geschaffen werden. Über die Schulsozialarbeit und Arbeitsgemeinschaften würden bereits zwei Nachmittage in der Woche abgedeckt, erläuterte Bräuning. An zwei weiteren Nachmittagen soll nun das Jugendhaus die Betreuung bis 15 Uhr übernehmen. Für dieses zusätzlich Angebot soll eine monatliche Gebühr von 15 Euro erhoben werden. "Somit können die Schüler an vier Nachmittagen in der Woche bis 15 Uhr betreut werden", machte Bräuning den Stadträten deutlich – ein Rahmen, der dem Angebot einer Gemeinschaftsschule entspreche.

Des Weiteren soll das Jugendhaus künftig das Altensteiger Kinderferienprogramm zentral steuern und mit der verlässlichen Ferienbetreuung verknüpfen. Bisher hätten diese Aufgabe das Altensteiger Kulturamt und der Verein für offene Jugendarbeit wahrgenommen. Nachdem der Verein sich zurückgezogen habe, sei eine Honorarkraft mit den Verwaltungstätigkeiten befasst.

Für die zusätzlichen Zuständigkeiten soll dem Jugendhaus mehr Personal zur Verfügung gestellt werden. Bisher mit einer 100-Prozent-Stelle ausgestattet, soll nun eine halbe Stelle hinzukommen, die ebenfalls in Kooperation mit der Jugendwerkstatt Eigen-Sinn aus Freudenstadt besetzt werden soll. Jugendhausleiterin Kerstin Reinhardt soll ein männlicher Mitarbeiter zur Seite gestellt werden. Der finanzielle Mehraufwand würde sich nach den Berechnungen der Stadtverwaltung auf 28 000 Euro im Jahr belaufen.