Altensteig/Nagold Beleidigung: 19-Jähriger bezahlt Einspruch teuer

Warum er das tun solle, wollte der 19-Jährige wissen, er sei doch im Recht. Er habe die Frau nicht beleidigt. Immer wenn er aufgeregt sei, müsse er schwitzen, behauptete der Beschuldigte. "Auch jetzt", beteuerte er und streckte dem Richter und der Staatsanwältin seine Hände entgegen. Die Verhandlung endete damit, dass der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt wurde. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen.

Im Februar war der Altensteiger mit seinem Auto nach Egenhausen gefahren. Auf dem Gehweg vor der Sparkasse hielt er an, stieg aus hob am Bankautomaten Geld ab. Das habe nur zwei Minuten gedauert, erklärte der 19-Jährige. Als er wieder am Auto war, steckte an der Windschutzscheibe ein Strafzettel. Er sei verärgert gewesen, habe aber die Konsequenz seines Fehlverhaltens akzeptiert, sei eingestiegen und davongefahren.

"Aber ganz langsam", sagte die Vollzugsbeamtin aus Altensteig, "und mit einem nicht gerade freundlichen Gesicht." Dass er ihr obendrein "den Vogel gezeigt" habe, wollte sie sich nicht bieten lassen. Angezeigt wurde der Maschinenbediener auch von der Gemeinde Egenhausen, in diesem Fall Dienstherr der Ordnungshüterin. Der 19-Jährige Angeklagte sei ihr beim Kontrollgang deshalb besonders aufgefallen, erklärte die Bedienstete, weil er sein Auto mit allen vier Rädern auf dem Gehweg geparkt habe, was verboten sei. Sie sei ganz sicher, dass der Beschuldigte sich weder am Kopf gekratzt noch die Haare geordnet oder den Schweiß von der Stirn gewischt habe.