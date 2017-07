Altensteig Musiksommer ein Fest der Musik

Wer will, kann sich nach dem Festakt im Rathausfoyer 40 großformatige Bilder über die wechselvolle Geschichte der Musikschule anschauen, die 1967 von Musiklehrer Helmuth Arabin und dem damaligen Bürgermeister Ulrich Rommel gegründet wurde.

90 Jahre Trachtenkapelle Spielberg wird am Samstag, 8. Juli, mit einem Gastspiel der Föhrenberger Blasmusik im Festzelt und einen Tag später mit einem Festzug unter Beteiligung von 50 Gruppen und Wagen gefeiert, der sich um 13.30 Uhr im Gewerbegebiet "Härte" in Bewegung setzt.

Christof Harr dirigiert am 9. Juli das 45-köpfige Musiksommer-Orchester. Solist ist Florian Uhlig. Auf dem Konzertprogramm stehen, passend zur fünften Auflage, die 5. Symphonie und das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Harr hat den Solisten aus Dresden in London bei einer gemeinsamen musikalischen Arbeit kennengelernt. "Das Orchester probt mit ihm nur einmal am Tag vorher", sagt Harr, ist aber sicher "dass die Zuhörer am kommenden Sonntag im Bürgerhaus "ein großartiges Konzert zu hören bekommen".

Professor Uhlig veranstaltet bereits am Freitag, 7. Juli, einen Workshop über das Hauptfach "Klassisches Klavier" – zuerst im Christophorus-Gymnasium, anschließend für Pianisten aller Altersklassen, die sich angemeldet haben.

Auf breites Publikumsinteresse dürfte das "Heimspiel" Altensteiger Nachwuchskünstler am Donnerstag, 13. Juli, im Bürgerhaus stoßen. Die Trompeterin Julia Rometsch wirkte bereits mit dem Jugendsinfonie- und Kammerorchester beim zweiten Musiksommer mit. Geneva Schall spielt Geige – unter anderem im Landesjugendorchester Baden Württemberg - und studiert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Lea Kirn hat ihre Hobbies Sport, Bewegung und Musik zum Beruf gemacht. Ende 2017 beendet sie ihre Ausbildung als Musicaldarstellerin und Schauspielerin in Stuttgart. Die Sopranistin Ruth Dobers entdeckte ihre Leidenschaft für Gesang in der Christophorus-Kantorei. Außerdem spielt sie meisterhaft Querflöte.

Koproduktion wird einmaliges Erlebnis

Weitere Veranstaltungen im Musiksommer 2017 sind am 14. Juli im Café Wohnzimmer des Rathauses die Stubenmusik mit deutschsprachigen Songs zwischen Soul und Pop von Axel Nagel, die "Night of Trumpets" am 15. Juli im Altensteiger Schlossgarten mit Mathias Schriefl und der Bigband unter Leitung von Stadtmusikdirektor Josef Stritt sowie das Gastspiel der Formation "Shreefpunk" samt Streichquartett der Münchener Philharmoniker am 16. Juli. Jungbläser versammeln sich am Samstag, 22. Juli, um 10 Uhr auf dem Altensteiger Wochenmarkt zu einem kostenlosen Auftritt. Das Festival endet mit einem Wandelkonzert am Sonntag, 23 Juli. Mit dabei sind die Fernsehschauspielerin Astrid Fünderich (SOKO Stuttgart) und das Ensemble der Musikschule Altensteig.

Ein einzigartiges Erlebnis verspricht die dreimalige Aufführung (21. bis 23. Juli) einer Koproduktion der Christophorus-Kantorei, des Jugendsinfonieorchesters, des Altensteiger Kammerorchesters und der Theatergruppe "Spot on" des Christophorus-Gymnasiums zu werden. Seit Wochen wird für die Aufführung des 1964 entstandenen Musical-Klassikers "Anatevka" in der Eichwaldhalle geprobt. Beim Pressetermin saßen Hans-Peter Häusser von "Obenauf", der Vorsitzende des Orchestervereins Altensteig, Thomas Glaesser und die Vertreter der Volksbank Nordschwarzwald (Jörg Schmieder) und der Sparkasse Pforzheim Calw (Hartmut Ludwig) mit am Tisch. "Ohne diese und andere Sponsoren könnten wir ein solch großes und qualifiziertes Musikereignis nicht stemmen", ist der neue Kulturamtsleiter Daniel Notarangelo überzeugt.