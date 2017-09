Altensteig Flößerstadt will die Gartenschau 2029

Schon zu Beginn des Jahres habe sich die Stadtverwaltung mit dem Gedanken beschäftigt, eine Gartenschau nach Altensteig zu holen, erklärte Bürgermeister Gerhard Feeß dem Gremium zu Beginn seiner Ausführungen. Er selbst hatte ein solches Vorhaben auch während des Bürgermeister-Wahlkampfs im Frühjahr thematisiert. Verwaltung, Gemeinderat und Ortsvorsteher hätten sich bei – teils mehreren – Führungen in Bad Herrenalb über organisatorische Abläufe in der Vorbereitungs- und Durchführungsphase informiert.

Die Bewerbung um eine Gartenschau, so Feeß weiter, sei für Altensteig und seine Teilorte "eine riesige Chance, den begonnenen Stadtentwicklungsprozess mit einem Quantensprung weiterzuführen". Die Priorität liege darauf, Frei- und Grünflächen dauerhaft zu schaffen und zu erhalten. Hinzu kämen infrastrukturelle und städtebauliche Maßnahmen. In diesen Bereichen zähle eine Gartenschau zu den erfolgreichsten Fördermaßnahmen in Baden-Württemberg. Sie biete die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Fördertöpfen anzuzapfen und genieße hohe Beliebtheit und Wertschätzung in allen Bevölkerungsgruppen.

Als Schwerpunkte böten sich Schlossberg und Helle an, der Stadtgarten und die Freizeitachse im Oberen Tal bis zum Campingplatz, die Altstadt und die Schlossanlage sowie die Flößerstube. Zwischen letzterer und den Ausstellungsflächen in der Stadt eine schlüssige Verbindung herzustellen, sei nur eine von vielen Herausforderungen. Die Stadtteile seien als Schauplätze themenbezogener Einzelveranstaltungen vorgesehen.